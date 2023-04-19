Трое из четверых диабетиков нажили эту болезнь из-за неправильного питания

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, анализировало данные из 184 стран за период с 1990 по 2018 год. Специалисты рассмотрели 11 факторов питания, влияющих на развитие диабета второго типа, среди которых недостаточное потребление цельнозерновых продуктов, избыток рафинированного риса и пшеницы, а также чрезмерное потребление обработанного мяса.

В то же время, употребление пакетированных соков, недостаток некрахмалистых овощей, орехов или семян в рационе оказало меньшее влияние на развитие заболевания.

Основной причиной диабета в мире стало низкое качество углеводов в пище. Особенно высокие уровни заболеваемости были зарегистрированы в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии, включая Польшу и Россию, где в рационе часто присутствует большое количество красного мяса и картофеля.

В Латинской Америке, особенно в Колумбии и Мексике, высокие показатели заболеваемости были связаны с популярностью сладких напитков, обработанного мяса и низким потреблением цельнозерновых продуктов.