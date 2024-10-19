Трое из пяти россиян используют одинаковые пароли для всех сайтов

Согласно исследованию, проведённому «Лабораторией Касперского» и «Почтой Mail», около 24% россиян не уверены в надёжности своих паролей для важных онлайн-сервисов, таких как мессенджеры и социальные сети. Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что пароли играют ключевую роль в защите аккаунтов и конфиденциальных данных. Однако половина опрошенных призналась, что использует не более трёх паролей для всех своих учётных записей, а 61% заявили, что их пароли либо схожи, либо полностью совпадают.

Ксения Кокорева, руководитель информационной безопасности «Почты Mail», отметила, что среди 2 миллиардов уникальных паролей, обработанных сервисом Taneleer, только 2% использовались с 60% логинов. Это говорит о том, что многие пользователи предпочитают простые и одинаковые пароли, что значительно ухудшает их безопасность. Кроме того, 42% респондентов создают случайные наборы символов, а 13% используют специальные программы — менеджеры паролей — для хранения своих паролей. Тем не менее, 38% все ещё записывают пароли на бумаге, что также является небезопасной практикой.

Дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, не нашли широкой поддержки среди россиян. Всего 18% опрошенных используют её для всех своих аккаунтов. Более четверти респондентов (28%) применяют дополнительные меры безопасности только в тех сервисах, которые этого требуют, в то время как 18% вообще не настраивают двухфакторную аутентификацию. Это подчёркивает необходимость повышения осведомлённости пользователей о киберугрозах и защите их личных данных.