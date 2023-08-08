Трудноизлечимую онкологию научились определять при помощи ИИ

Это особенно важно, так как у 3% - 5% пациентов врачи не могут точно определить, откуда началось развитие опухоли, особенно если рак уже распространился по организму.

Такое неопределённость затрудняет выбор правильного лечения, так как многие противораковые препараты разрабатываются специально для конкретных видов онкологии.

Модель, названная OncoNPC, была обучена на данных почти 30 000 пациентов и показала точность примерно 80% при определении источника первичной опухоли.

Интересно, что анализ показал: пациенты, получавшие целевое лечение на основе предсказания модели, имели более высокую эффективность лечения. Таким образом, использование ИИ может помочь врачам более точно определить источник рака и выбрать наиболее подходящий метод работы с пациентами.