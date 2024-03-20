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Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2024, 03:45
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Truecaller усилит защиту от спама с помощью искусственного интеллекта

Для пользователей Android
Компания Truecaller представила обновление своего приложения для пользователей Android, которое использует искусственный интеллект для автоматической блокировки всех звонков, которые не поступают от одобренных контактов или могут быть определены как спам. Это обновление доступно только для Android, так как Apple не позволяет проверять статус звонящего, чтобы автоматически блокировать звонки на iOS.

Truecaller уже блокирует от 38 до 40 миллиардов спам-звонков ежегодно для своих более чем 374 миллионов пользователей. Однако новое обновление «Max» для премиум-подписчиков добавляет дополнительные возможности фильтрации звонков, ранее ориентированные на базу данных Truecaller.

Помимо этого, Truecaller надеется увеличить количество подписчиков на свои премиум-пакеты, предлагая более продвинутые функции защиты от спама. В свете предложения индийского регулятора о внедрении сервиса идентификации вызывающего абонента, аналогичного Truecaller, компания понимает, что конкуренция на рынке может усилиться.

Однако новая функция может привести к тому, что некоторые легитимные звонки также будут заблокированы. Тем не менее, Truecaller утверждает, что его алгоритмы обучения машин обладают высокой точностью в определении спама.

Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#спам
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#разработка
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#ANDROID
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#защита