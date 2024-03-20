Truecaller усилит защиту от спама с помощью искусственного интеллекта

Truecaller уже блокирует от 38 до 40 миллиардов спам-звонков ежегодно для своих более чем 374 миллионов пользователей. Однако новое обновление «Max» для премиум-подписчиков добавляет дополнительные возможности фильтрации звонков, ранее ориентированные на базу данных Truecaller.

Помимо этого, Truecaller надеется увеличить количество подписчиков на свои премиум-пакеты, предлагая более продвинутые функции защиты от спама. В свете предложения индийского регулятора о внедрении сервиса идентификации вызывающего абонента, аналогичного Truecaller, компания понимает, что конкуренция на рынке может усилиться.

Однако новая функция может привести к тому, что некоторые легитимные звонки также будут заблокированы. Тем не менее, Truecaller утверждает, что его алгоритмы обучения машин обладают высокой точностью в определении спама.