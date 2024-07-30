TSMC 20 августа проведёт церемонию закладки первого европейского завода

Полноценно завод будет запущен в 2027 году. В Европе это предприятие известно как будущее официальное представительство TSMC — European Semiconductor Manufacturing Corp (ESMC).

Финансируется строительство завода европейскими заказчиками TSMC: Infineon, Robert Bosch и NXP. Это ключевые инвесторы, каждый из которых имеет 10-процентную долю. Стоимость проекта составит более 10 млрд евро, или порядка $10,8 млрд.

Предприятие призвано удовлетворить потребности стран ЕС в локализации автомобильных и промышленных чипов. Для реализации проекта TSMC наняла Кристиана Койтцша, ветерана отрасли и бывшего сотрудника Bosch.