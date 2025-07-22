TSMC будет использовать дроны на заводе в США

Использование дронов планируется для наблюдения за строительством, патрулирования территории, контроля за движением транспорта и помощи при чрезвычайных ситуациях. Такая мера, по мнению TSMC, может сократить количество необходимого персонала на объекте и снизить риски для работников, особенно в удалённых и сложных условиях.

Фабрика в Аризоне стала первым крупным производственным проектом компании в США, но её реализация сопровождалась трудностями. Местные профсоюзы обвиняли TSMC в предпочтении тайваньских рабочих и нарушении строительных стандартов, а американские сотрудники подали в суд на компанию по обвинениям в дискриминации и небезопасных условиях труда.

Несмотря на это, TSMC планирует дальнейшее расширение: к концу десятилетия компания намерена запустить три завода в США, чтобы сформировать автономную цепочку поставок чипов для американского рынка.