TSMC и Nvidia начали обсуждение производства чипов на новом заводе в Аризоне

Производство чипов на заводе в Аризоне, по данным источников, начнется в начале 2025 года. В настоящее время чипы Blackwell производятся на заводах TSMC в Тайване. Эти чипы, представленные Nvidia в марте 2024 года, привлекли высокий спрос со стороны клиентов, занимающихся генеративным ИИ и ускоренными вычислениями. Nvidia утверждает, что их чипы ускоряют выполнение задач, таких как ответы чат-ботов, в 30 раз.

Если соглашение будет заключено, это обеспечит еще одного важного клиента для нового завода TSMC в Аризоне, который начнет серийное производство чипов в следующем году. По информации источников, текущими клиентами этого завода являются также компании Apple и Advanced Micro Devices (AMD), однако представители этих компаний отказались комментировать ситуацию.