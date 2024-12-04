TSMC и NXP расширят совместное производство чипов в Сингапуре

Завод будет производить чипы для различных отраслей, включая автомобильную, промышленную и мобильную. В будущем, по словам представителей NXP, планируется расширить производство и перейти ко второй фазе проекта, которая может быть реализована к 2030 году. Это отражает стремление компании увеличить свою производственную мощность в Азии, на фоне растущих рисков, связанных с возможными перебоями поставок из Тайваня.

Проект стоимостью $7,8 млрд предусматривает создание 1500 рабочих мест и запуск производства в 2027 году. Чипы, которые будут выпускаться на новом заводе, отличаются от самых передовых, производимых в Тайване, но все же играют ключевую роль в таких продуктах, как электромобили и смартфоны.