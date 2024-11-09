TSMC и Samsung заявили о туманном будущем своих будущих заводов в США из-за Трампа

Вендоры не знают, какие действия предпримет Администрация нового президента: Трамп неоднократно критиковал и открыто называл «плохим» закон о чипах CHIPS Act, принятый Администрацией Байдена в августе 2022 года. Согласно этому закону, неамериканские компании получают всяческие преференции и льготы для локализации производства чипов в США.

По официальным отчётам Конгресса, TSMC и Samsung получили гранты на строительство своих заводов в размере $6,6 млрд и $6,4 млрд соответственно. TSMC должна была открыть завод в Аризоне в 2024 году, но перенесла проект на 2025, а Samsung перенесла запуск своего завода в Техасе с 2024 на 2026 год.

Компании могут не получить ни цента в силу позиции Трампа, который в подкасте Джо Рогана пообещал в случае своей победы ввести 100% тарифы для зарубежных чипмейкеров, стимулируя их таких образом открывать заводы в США. Может быть, что финансирование не отменят, но существенно изменят условия, согласно позиции нового президента.

Так или иначе, чёткого представления у азиатских импортёров в отношении новой Администрации пока нет. При этом не все эксперты считают, что сценарий будет негативным, так как Трамп может изменить всё, о чём говорил до этого.