TSMC начала пробное производство чипов по 2-нм технологии

На текущий момент на заводе компании в Синьчжу, в Тайване, началась малая серия производства чипов с 2-нм технологией. Планируется, что к концу 2026 года месячная производительность этого завода составит от 12 до 13 тысяч чипов. Уже в 2025 году предполагается увеличение мощности до 5 тысяч чипов в месяц, а к 2026 году показатели достигнут отметки в 60 тыс. чипов в месяц на двух фабриках TSMC.

Основным клиентом для первых чипов с новой технологией, как ожидается, станет компания Apple. Уже в iPhone 18 может появиться новый процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Технология WMCM, которая будет использована в этом чипе, предполагает использование многокристальных модулей, что улучшит производительность и энергосбережение. Помимо Apple, другие технологические гиганты, такие как MediaTek, Qualcomm, Intel, NVIDIA, AMD и Broadcom, также планируют использовать новые чипы в своих продуктах.