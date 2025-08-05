Наука и технологии
Опубликовано 05 августа 2025, 22:05
1 мин.

TSMC начала судебное разбирательство из-за утечки секретных данных

Компания пресекла попытки кражи важных технологий
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) запустила юридические процедуры и дисциплинарные меры в отношении сотрудников, подозреваемых в попытках утечки коммерческих секретов. Нарушения были выявлены во время регулярного мониторинга деятельности внутри компании.
TSMC начала судебное разбирательство из-за утечки секретных данных

© Ferra.ru

TSMC сообщила, что благодаря своим строгим системам контроля удалось быстро обнаружить проблему и провести внутреннее расследование. В результате были приняты жесткие меры против причастных сотрудников. Подробности дела пока не разглашаются, поскольку оно находится на рассмотрении суда.

По данным Nikkei Asia, в деле фигурируют несколько бывших сотрудников, подозреваемых в попытке получить критически важную информацию о 2-нанометровой технологии производства чипов, которая считается самой передовой по плотности транзисторов и энергоэффективности.

Пока неясно, с какой целью бывшие работники пытались использовать эти данные и передавались ли они третьим лицам. Расследование продолжается, чтобы установить масштаб утечки и возможных соучастников.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TSMC
,
#данные