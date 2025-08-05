TSMC начала судебное разбирательство из-за утечки секретных данных

TSMC сообщила, что благодаря своим строгим системам контроля удалось быстро обнаружить проблему и провести внутреннее расследование. В результате были приняты жесткие меры против причастных сотрудников. Подробности дела пока не разглашаются, поскольку оно находится на рассмотрении суда.

По данным Nikkei Asia, в деле фигурируют несколько бывших сотрудников, подозреваемых в попытке получить критически важную информацию о 2-нанометровой технологии производства чипов, которая считается самой передовой по плотности транзисторов и энергоэффективности.

Пока неясно, с какой целью бывшие работники пытались использовать эти данные и передавались ли они третьим лицам. Расследование продолжается, чтобы установить масштаб утечки и возможных соучастников.