TSMC начнет массовое производство чипов Apple в США для iPhone

Apple и TSMC уже несколько лет сотрудничают по производству чипов, но теперь компания из США решает расширить производство на своей родной территории. Прототипы чипов для iPhone, включая A16 Bionic, прошли тестирование, и теперь Apple проверяет их качество и производительность.

Чипы A16 Bionic будут использоваться в старых моделях iPhone, таких как iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также в других устройствах Apple, не требующих самой высокой производительности. Вместе с ними планируется начать выпуск чипов S9, которые используются в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.