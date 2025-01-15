TSMC начнет массовое производство чипов Apple в США для iPhone

Опубликовано 15 января 2025, 19:341 мин.
TSMC начнет массовое производство чипов Apple в США для iPhoneНа заводе в Аризоне
Компания TSMC готовится начать массовое производство чипов для Apple на своем заводе в США. По информации издания Nikkei Asia, в ближайшее время на фабрике, расположенной возле Финикса, начнется серийное производство чипов серии A для iPhone.
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Apple и TSMC уже несколько лет сотрудничают по производству чипов, но теперь компания из США решает расширить производство на своей родной территории. Прототипы чипов для iPhone, включая A16 Bionic, прошли тестирование, и теперь Apple проверяет их качество и производительность.
Чипы A16 Bionic будут использоваться в старых моделях iPhone, таких как iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также в других устройствах Apple, не требующих самой высокой производительности. Вместе с ними планируется начать выпуск чипов S9, которые используются в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.