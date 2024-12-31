Наука и технологии
Опубликовано 31 декабря 2024, 04:30
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TSMC начнет производство 4-нм чипов в США

Но цены вырастут на 30%
Тайваньский производитель микрочипов TSMC готовится запустить массовое производство 4-нанометровых чипов на своем новом заводе в Аризоне. Производство начнется во второй половине 2025 года, и основными клиентами станут такие технологические гиганты, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm.
TSMC начнет производство 4-нм чипов в США

© Ferra.ru

Завод в Аризоне — это один из крупнейших зарубежных проектов TSMC, реализованный при поддержке американской программы CHIPS Act. На первом этапе (фаза 1A) предприятие будет выпускать до 20 000 пластин в месяц. В дальнейшем, в рамках второй фазы, планируется производство 2-нм чипов, но эти планы остаются неопределенными из-за сложностей с передачей технологий между США и Тайванем.

Однако производство в США обойдётся значительно дороже. По данным южнокорейского издания Yonhap, себестоимость производства в Аризоне будет примерно на 30% выше, чем на тайваньских заводах TSMC. Причины — недостаток материалов, слабая инфраструктура полупроводниковой цепочки поставок и трудности с достижением стабильных показателей выхода готовой продукции.

Эти затраты, скорее всего, лягут на плечи заказчиков, а это может привести к удорожанию конечных устройств для потребителей.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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