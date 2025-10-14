Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2025, 21:00
1 мин.

TSMC начнёт строительство завода по производству чипов 1,4 нм

Компания обойдётся без дорогостоящего оборудования ASML
TSMC готовится к следующему технологическому шагу — запуску производства процессоров по нормам 1,4 нанометра. Первые этапы проекта компания начнет в Тайчжуне до конца 2025 года, а массовый выпуск ожидается не раньше второй половины 2028 года.
TSMC начнёт строительство завода по производству чипов 1,4 нм

© Ferra.ru

Несмотря на масштабность задачи, TSMC решила отказаться от использования новейших литографических машин High-NA EUV от ASML, каждая из которых стоит около 400 миллионов долларов. Вместо этого компания планирует применить более сложные многоуровневые методы экспонирования, позволяющие достичь нужной точности без дополнительного оборудования.

Исследования и разработка технологии A14, как называют новый техпроцесс, проходят на заводе в Синьчжу. Разрешения на строительство трех новых корпусов уже выданы, а общий объем инвестиций оценивается примерно в 49 миллиардов долларов. Около трети этой суммы компания направит на закупку 30 стандартных EUV-систем к 2027 году.

По данным источников, новый техпроцесс обеспечит снижение энергопотребления до 30%.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TSMC
,
#технологии
,
#производство