TSMC не выведет свои предприятия с Тайваня даже на фоне отношений с КНР

Опубликовано 04 июня 2024, 15:45
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TSMC не выведет свои предприятия с Тайваня даже на фоне отношений с КНРЭто невозможно
После консультаций с партнёрами и доклада перед акционерами глава контрактногго производителя процессоров TSMC Си Си Вэй заявил, что даже на фоне обострения отношений с материковым Китаем компания не будет выводить производственнве мощности с Тайваня.
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По словам гендиректора компании, на острове расположено 80-90% всех производственных линий TSMC. Поэтому даже гипотетически вывести все предприятия с острова попросту невозможно. Однако в случае начала каких-либо активных действий или другого нарушения цепочки поставок, происходящее нужно учитывать при расчёте логистики.
При этом в ходе компьютерной выставки Computex 2024, проходящей в Тайбэе, глава ещё одной тайваньской компании, Powerchip, высказался на счёт того, что в Китае понимают о рисках военного противостояния, поскольку на Тайване производят полупроводники для индустрии ИИ. По этой причине не стоит нагнетать страхи.