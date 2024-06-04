TSMC не выведет свои предприятия с Тайваня даже на фоне отношений с КНР

По словам гендиректора компании, на острове расположено 80-90% всех производственных линий TSMC. Поэтому даже гипотетически вывести все предприятия с острова попросту невозможно. Однако в случае начала каких-либо активных действий или другого нарушения цепочки поставок, происходящее нужно учитывать при расчёте логистики.

При этом в ходе компьютерной выставки Computex 2024, проходящей в Тайбэе, глава ещё одной тайваньской компании, Powerchip, высказался на счёт того, что в Китае понимают о рисках военного противостояния, поскольку на Тайване производят полупроводники для индустрии ИИ. По этой причине не стоит нагнетать страхи.