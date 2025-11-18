TSMC объяснила инвестиции в США давлением властей

Основными клиентами TSMC являются компании NVIDIA, AMD и Apple. Отказ от расширения в США мог привести к введению высоких пошлин и переносу заказов на другие производства. Единственной альтернативой в стране способной выпускать современные чипы остается Intel.

Инвестиции TSMC в США достигают 165 миллиардов долларов. Компания планирует освоить выпуск чипов по технологии A16 и открыть новые производственные мощности. Это позволит удовлетворить растущий спрос ключевых клиентов и сохранить конкурентные позиции на американском рынке.