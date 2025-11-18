Наука и технологии
Опубликовано 18 ноября 2025, 11:25
1 мин.

TSMC объяснила инвестиции в США давлением властей

Компания опасалась поддержки Intel американским правительством
Тайваньская компания TSMC приняла решение о масштабных инвестициях в строительство заводов в Аризоне под давлением обстоятельств. Как заявил бывший представитель Тайваня в ЕС Рой Чун Ли, без этих вложений правительство США могло бы полностью поддержать американского производителя Intel.
TSMC объяснила инвестиции в США давлением властей

© Ferra.ru

Основными клиентами TSMC являются компании NVIDIA, AMD и Apple. Отказ от расширения в США мог привести к введению высоких пошлин и переносу заказов на другие производства. Единственной альтернативой в стране способной выпускать современные чипы остается Intel.

Инвестиции TSMC в США достигают 165 миллиардов долларов. Компания планирует освоить выпуск чипов по технологии A16 и открыть новые производственные мощности. Это позволит удовлетворить растущий спрос ключевых клиентов и сохранить конкурентные позиции на американском рынке.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TSMC
,
#сша
,
#производительность
,
#чип