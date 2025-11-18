TSMC объяснила инвестиции в США давлением властей

Опубликовано 18 ноября 2025, 11:251 мин.
TSMC объяснила инвестиции в США давлением властейКомпания опасалась поддержки Intel американским правительством
Тайваньская компания TSMC приняла решение о масштабных инвестициях в строительство заводов в Аризоне под давлением обстоятельств. Как заявил бывший представитель Тайваня в ЕС Рой Чун Ли, без этих вложений правительство США могло бы полностью поддержать американского производителя Intel.
Основными клиентами TSMC являются компании NVIDIA, AMD и Apple. Отказ от расширения в США мог привести к введению высоких пошлин и переносу заказов на другие производства. Единственной альтернативой в стране способной выпускать современные чипы остается Intel.
Инвестиции TSMC в США достигают 165 миллиардов долларов. Компания планирует освоить выпуск чипов по технологии A16 и открыть новые производственные мощности. Это позволит удовлетворить растущий спрос ключевых клиентов и сохранить конкурентные позиции на американском рынке.