TSMC объявила о планах выпускать «ультрасовременные» 1,6-нм ИИ-чипы к 2026 году

TSMC объявила о намерениях создавать 1,6-нм чипы для развития и лидерства в индустрии ИИ-чипов. Как сообщил на симпозиуме представитель компании, «внедрение 1,6-нм технологии производства чипов может значительно улучшить плотность логики [чипов] и производительность». Выпускать такие чипы компания планирует к 2026 году.

Технология А16 включает производство нанолистовых транзисторов с «тыльными шинами питания», что является совершенно новым подходом, обеспечивающим питание чипов снизу вверх, а не сверху вниз, что позволяет избежать сложной внутренней разводки и повысить энергоэффективность. При этом пионер в этом направлении как раз Intel, заявившая о выпуске 1,6-нм чипов уже с 2025 года.

Intel первой в отрасли объявила о начале использования обратной стороны шины питания, заявив, что решение будет доступно в технологиях Intel 20A и 18A (2-нм и 1,8-нм чипы) уже в 2025 году.

Как отмечается, ведущий американский чипмейкер также представил свою технологию 14A (1,4-нм) ещё в начале 2024 года.