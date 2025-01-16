TSMC отказалась от предложения Samsung производить чипы Exynos

У Samsung возникли проблемы с низкой производительностью нового техпроцесса: вместо запланированных 70% они достигли лишь 20%. Для сравнения, TSMC, проводя тестовое производство на 2-нм техпроцессе, демонстрирует производительность на уровне 60%. Это делает тайваньскую компанию привлекательным партнером, но переговоры зашли в тупик.

Инсайдер под ником Jukanlosreve сообщил, что TSMC отказалась от сделки из-за опасений утечки своих технологий. Если бы Samsung получила доступ к секретам успешного производства, это могло бы дать ей преимущество в будущем. При этом TSMC могла бы успешно выполнить заказы на чипы Exynos и взимать за них премиальную цену.