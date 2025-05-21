TSMC отказалась строить заводы в Катаре, Индии и Сингапуре

Несмотря на интерес со стороны этих стран и возможные финансовые субсидии, TSMC приняла решение не расширять производство в этих регионах. По информации источников, компания не видит там условий, подходящих для развертывания передовых производств. В частности, речь идет о заводах, которые способны выпускать чипы по самым современным технологическим процессам, таким как 4-нанометровый.

Ключевыми причинами отказа называют нехватку квалифицированной рабочей силы и отсутствие развитой цепочки поставок, необходимой для эффективного производства микросхем. Кроме того, как отмечается, потенциальные партнеры из Катара и других стран настаивали именно на строительстве передовых фабрик, что требует значительных вложений и стабильного спроса на выпускаемую продукцию.