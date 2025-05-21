Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 23:37
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TSMC отказалась строить заводы в Катаре, Индии и Сингапуре

Компания не увидела условий для выпуска передовых микросхем
TSMC отказалась от предложений построить новые заводы по производству микросхем в Катаре, Индии и Сингапуре. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
TSMC отказалась строить заводы в Катаре, Индии и Сингапуре

© Ferra.ru

Несмотря на интерес со стороны этих стран и возможные финансовые субсидии, TSMC приняла решение не расширять производство в этих регионах. По информации источников, компания не видит там условий, подходящих для развертывания передовых производств. В частности, речь идет о заводах, которые способны выпускать чипы по самым современным технологическим процессам, таким как 4-нанометровый.

Ключевыми причинами отказа называют нехватку квалифицированной рабочей силы и отсутствие развитой цепочки поставок, необходимой для эффективного производства микросхем. Кроме того, как отмечается, потенциальные партнеры из Катара и других стран настаивали именно на строительстве передовых фабрик, что требует значительных вложений и стабильного спроса на выпускаемую продукцию.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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