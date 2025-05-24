TSMC откажется от строительства завода в США в случае введения тарифов на микросхемы

Опубликовано 24 мая 2025, 00:451 мин.
TSMC откажется от строительства завода в США в случае введения тарифов на микросхемыВендор выпустил соответствующее заявление
Тайваньский чипмейкер TSMC ответил на заявление министра торговли США Говарда Лютника, который заявил о возможности введения «полупроводниковых тарифов» на смартфоны, компьютеры и чипы, что может напрямую затронуть производителей.
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В связи с этим TSMC, которая признана главным в мире производителем чипов, выпустила сообщение американскому министру и Трампу, подчеркнув необходимость освободить её и другие компании от тарифов для нормальной работы предприятий.
TSMC недвусмысленно намекнула, что может замедлить строительство своего завода в США, в Аризоне, стоимость которого более $100 млрд. В сообщении отмечено, что TSMC не желает переложить расходы на клиентов и ведёт активную политику, угрожая изменить планы по расширению производства.