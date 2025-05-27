TSMC откроет центр проектирования чипов в Германии

Новый центр создается для поддержки европейских заказчиков, которым требуется разработка современных чипов высокой плотности и производительности. Основное внимание будет уделено задачам в автомобильной промышленности, индустриальной электронике, технологиях искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Проект становится частью более масштабного присутствия TSMC в Европе. Сейчас компания также участвует в строительстве нового завода по производству микросхем в Дрездене. Этот объект возводится совместно с европейскими технологическими компаниями Infineon, NXP и Bosch и будет работать под брендом European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC).