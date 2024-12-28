TSMC открыла в Японии новый завод для массового производства чипов

Новое предприятие будет производить логические микросхемы, используемые в автомобилях и датчиках изображения для таких клиентов, как Sony Group Corp. и Denso Corp.

TSMC также планирует построить вторую фабрику в Японии для производства 6-нм чипов. Начало строительства второго завода ожидается в 2025 году.

Известно, что японское правительство предоставило TSMC субсидии в размере более 1 трлн иен, так как власти страны считают производство микросхем важным для своей экономической безопасности, и поэтому «стремятся укрепить свои цепочки поставок критически важных товаров».

При этом Тайвань — основной поставщик микросхем для Японии, но «в связи с ростом напряжённости в отношениях между США и Китаем японское правительство стремится уменьшить геополитические риски, связанные с этой зависимостью». Губернатор Кумамото также призвал TSMC рассмотреть возможность создания третьего завода в префектуре.