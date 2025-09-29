TSMC отвергла слухи о переговорах с Intel по поводу инвестиций

Опубликовано 29 сентября 2025, 14:291 мин.
TSMC отвергла слухи о переговорах с Intel по поводу инвестицийКомпания опровергла сообщения о партнерстве
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) заявила, что не ведёт переговоров с Intel о возможных инвестициях или создании совместного предприятия. Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Intel якобы предлагала TSMC сотрудничество.
Информация о переговорах появилась после того, как Nvidia приобрела акции Intel на сумму около 5 млрд долларов и объявила о совместной работе над новым процессором. Также сообщалось, что Intel вела переговоры с Apple о возможных точках взаимодействия.
Intel в последние годы ищет новые источники финансирования: недавно компания получила 2 млрд долларов от SoftBank и 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках программы CHIPS and Science Act в обмен на долю в капитале.