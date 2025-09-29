TSMC отвергла слухи о переговорах с Intel по поводу инвестиций

Информация о переговорах появилась после того, как Nvidia приобрела акции Intel на сумму около 5 млрд долларов и объявила о совместной работе над новым процессором. Также сообщалось, что Intel вела переговоры с Apple о возможных точках взаимодействия.

Intel в последние годы ищет новые источники финансирования: недавно компания получила 2 млрд долларов от SoftBank и 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках программы CHIPS and Science Act в обмен на долю в капитале.