TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, перешедшего в Intel

Иск был направлен в Суд по интеллектуальной собственности и коммерции Тайваня. В заявлении TSMC указала, что существует высокая вероятность использования Ло коммерческих тайн и конфиденциальной информации компании в пользу Intel, куда он перешел работать. Представитель суда подтвердил получение искового заявления.

75-летний Ло Вэнь-жэнь ранее курировал исследования и технологическое развитие в TSMC, сыграв ключевую роль в организации массового производства передовых чипов, включая процессоры для систем искусственного интеллекта. После более чем двадцатилетней работы в компании он уволился в июле.

Согласно информации TSMC, во время заключительного собеседования Ло не сообщил о своих планах перейти в Intel, указав вместо этого на намерение работать в академическом учреждении. Компания Intel пока не прокомментировала ситуацию.