TSMC поднимет цены на чипы нового поколения до 10% из-за тарифов США

Подорожание затронет самые востребованные узлы компании, включая 5-нм, 4-нм, 3-нм и будущие 2-нм техпроцессы. Среди основных заказчиков, которым придётся платить больше за выпуск продукции, называются NVIDIA и Apple. При этом TSMC готова предложить скидки на более старые технологии, чтобы частично компенсировать изменения для клиентов.

Помимо тарифов, дополнительным фактором стало укрепление тайваньского доллара. Чтобы сохранить маржу, компания решила пересмотреть цены именно на современные решения, которые пользуются наибольшим спросом из-за роста интереса к искусственному интеллекту.

TSMC активно расширяет присутствие в США. В частности, компания строит новые линии на заводе в Аризоне и инвестирует в американские проекты около 300 миллиардов долларов. Планируется, что в ближайшие годы производство перейдёт на 2-нм техпроцесс, а США получат независимую цепочку поставок в области упаковки и производства чипов.