TSMC построит 10 новых производственных объектов

Проект включает в себя как новые, так и продолжающиеся строительные работы на различных производствах по всему миру. Эти усилия потребуют значительных инвестиций: по прогнозам, капитальные расходы компании в 2025 году могут составить от 34 до 38 миллиардов долларов, что превысит рекорд 2022 года, когда они составили 36,29 миллиарда долларов.

Большая часть объектов будет расположена в Тайване, где TSMC планирует построить семь новых заводов. Среди них — два производственных центра для чипов 2 нм, а также несколько объектов для передовой упаковки полупроводников.

Компания также активно расширяет присутствие за рубежом. В Японии планируется строительство второго завода в Кумамото, в США — продолжение проекта в Аризоне, а в Германии — новый завод в Дрездене.

TSMC уже заявила, что это расширение поможет ей удовлетворить растущий спрос на полупроводники и поддерживать потребности клиентов, как на домашнем рынке, так и за рубежом.