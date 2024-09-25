TSMC построит фабрики для производства 2-нм чипов для Apple

Согласно неподтвержденным слухам, новейшие чипы могут дебютировать в следующем поколении iPhone 17, однако, учитывая текущие темпы работы TSMC, это маловероятно. Фабрика P1, расположенная в Гаосюне, начнет тестовое производство не ранее второго квартала 2025 года, а установка оборудования на P2 запланирована на вторую половину следующего года.

Аналитик Мин-Чи Куо предположил, что в iPhone 17 будут использованы чипы, произведенные по усовершенствованному 3-нм процессу, а 2-нм технологии появятся в моделях iPhone 18.