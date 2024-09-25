TSMC построит фабрики для производства 2-нм чипов для Apple

Опубликовано 25 сентября 2024, 04:301 мин.
TSMC построит фабрики для производства 2-нм чипов для AppleНовые чипы могут появиться в iPhone 18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готовится к переходу на технологию производства 2-нм чипов и строит две новые фабрики — P1 и P2. Эти заводы будут расположены на Тайване. Ожидается, что Apple станет первым клиентом TSMC для поставок 2-нм чипов. Предполагается, что оба завода будут производить в 40,000 чипов в месяц.
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Согласно неподтвержденным слухам, новейшие чипы могут дебютировать в следующем поколении iPhone 17, однако, учитывая текущие темпы работы TSMC, это маловероятно. Фабрика P1, расположенная в Гаосюне, начнет тестовое производство не ранее второго квартала 2025 года, а установка оборудования на P2 запланирована на вторую половину следующего года.
Аналитик Мин-Чи Куо предположил, что в iPhone 17 будут использованы чипы, произведенные по усовершенствованному 3-нм процессу, а 2-нм технологии появятся в моделях iPhone 18.