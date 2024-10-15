TSMC построит новые заводы в Европе для производства чипов

Опубликовано 15 октября 2024, 04:301 мин.
TSMC построит новые заводы в Европе для производства чиповФокус на рынке искусственного интеллекта
Компания TSMC, производитель полупроводников, намерена расширить свои производственные мощности в Европе, акцентируя внимание на рынке чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр Национального научного и технологического совета Тайваня У Ченвэнь.
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Строительство первого завода в Дрездене уже началось, и TSMC планирует открытие нескольких новых фабрик для различных рыночных секторов в будущем. Однако конкретные сроки дальнейшего расширения в Европе пока не определены.
TSMC также активно инвестирует в новые заводы в США, Японии и Германии, потратив десятки миллиардов долларов на создание новых площадок. Завод в Дрездене обойдется в 10 миллиардов евро, и его запуск запланирован на конец 2027 года.
Кроме того, У Ченвэнь отметил, что компания рассматривает возможность сотрудничества с производителями, работающими в сфере ИИ, такими как Nvidia и AMD.