TSMC построит новый завод по производству 1-нм чипов на Тайване

Завод, который получит номер 25 и станет частью гигантского производственного комплекса, будет способен вместить шесть фабрик. Строительство завода на юге Тайваня связано с расширением научно-промышленных кластеров, созданных для усиления позиций компании в мире высоких технологий.

На стадии проектирования уже предусмотрено размещение шести производственных линий. Первые три из них будут использоваться для производства чипов с 1.4-нм технологией, а последние три — для производства чипов с 1-нм. Это позволит расширить мощность компании и обеспечить еще большую производительность на фоне растущего спроса на высококачественные полупроводники.