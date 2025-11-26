TSMC построит три новых 2‑нм завода за $28,6 млрд из‑за рекордного спроса

Каждый завод обойдётся примерно в 300 млрд тайваньских долларов, или $9,54 млрд, а суммарные инвестиции составят $28,6 млрд.

Действующие 2‑нм линии уже загружены, и, по данным wccftech, крупные клиенты вроде Apple выкупили большую часть будущей производственной квоты. Новые предприятия появятся в «Научном парке южного Тайваня», где TSMC строит также фабрику A14 для 1,4‑нм чипов.

Расширение позволит удовлетворить спрос со стороны разработчиков процессоров для смартфонов, серверов и ИИ‑ускорителей, которые выйдут в 2026–2027 годах.

Эксперты отмечают, что 2‑нм технология обеспечит прирост энергоэффективности и производительности при умеренном удорожании пластин. Вместе с тем столь масштабные инвестиции подчёркивают, насколько серьёзно тайваньская компания относится к борьбе с Samsung и Intel за лидерство в литографии.