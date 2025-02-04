TSMC повысит цены на чипы более чем на 15% в 2025 году

Опубликовано 04 февраля 2025, 23:151 мин.
TSMC повысит цены на чипы более чем на 15% в 2025 годуПричина — новые тарифы Трампа на полупроводники
В ближайшее время производитель полупроводников TSMC, скорее всего, повысит цены на чипы с передовыми техпроцессами более чем на 15%. Это решение связано с предстоящим введением новых тарифов на чипы, которые анонсировал президент Дональд Трамп.
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Недавно Трамп сообщил, что будет введена новая политика в отношении тарифов на чипы, нефть, газ и другие товары. В частности, речь идет о повышении тарифов на полупроводники, что, по прогнозам экспертов, вынудит TSMC поднять цены на чипы с техпроцессами менее 7 нанометров.
Компания уже планировала повышение цен на 5−10%, но теперь эта цифра может быть значительно выше. Это решение продиктовано растущими затратами на производство и новыми торговыми ограничениями, которые вводит США. Напомним, что недавно США усилили ограничения на экспорт передовых чипов в Китай. Новые меры включают более строгие контрольные механизмы для таких гигантов, как TSMC, Intel и Samsung.