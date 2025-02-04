TSMC повысит цены на чипы более чем на 15% в 2025 году

Недавно Трамп сообщил, что будет введена новая политика в отношении тарифов на чипы, нефть, газ и другие товары. В частности, речь идет о повышении тарифов на полупроводники, что, по прогнозам экспертов, вынудит TSMC поднять цены на чипы с техпроцессами менее 7 нанометров.

Компания уже планировала повышение цен на 5−10%, но теперь эта цифра может быть значительно выше. Это решение продиктовано растущими затратами на производство и новыми торговыми ограничениями, которые вводит США. Напомним, что недавно США усилили ограничения на экспорт передовых чипов в Китай. Новые меры включают более строгие контрольные механизмы для таких гигантов, как TSMC, Intel и Samsung.