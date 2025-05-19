TSMC повысит цены на чипы до 30% из-за расходов

Во время конференции Computex 2025 в Тайване генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что цены TSMC являются справедливыми и отражают уровень применяемых технологий, включая самые современные производственные процессы. Хотя он не стал раскрывать конкретные детали, Хуанг подчеркнул, что стоимость продукции соответствует качеству и сложности производства.

Завод TSMC в Аризоне начал массовый выпуск микросхем по 4-нанометровой технологии в прошлом году. Эта передовая технология позволяет создавать чипы с высокой производительностью, которые используются в смартфонах и других устройствах. Однако более дорогие условия производства в США и необходимость дополнительного тестирования приводят к удорожанию конечной продукции.

Основатель TSMC Моррис Чанг ранее отмечал, что переход производства на территорию США сопряжен с повышенными расходами из-за более высоких зарплат и сложностей с поставками. Аналитики в 2024 году также предположили, что из-за этих факторов стоимость изготовления чипов в Аризоне может быть на 30% выше по сравнению с Тайванем.