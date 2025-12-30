TSMC повысит цены на передовые техпроцессы из-за дефицита 2-нм

Первое повышение ожидается с начала года и затронет 2-нм техпроцесс. Аналитики оценивают общий диапазон подорожания на уровне 3−10 процентов. Дефицит затронет и 3-нм техпроцесс, для которого прогнозируется повышение цен примерно на 3 процента в 2026 году.

Крупнейшим клиентом TSMC остается Apple, на которую в 2024 году пришлось около 24 процентов выручки компании. Сообщается, что она зарезервировала более половины стартовых мощностей 2-нм для чипов A20 и A20 Pro. Это ограничивает доступ к объемам для Qualcomm и MediaTek, которым может потребоваться переход на улучшенный 2-нм процесс N2P.