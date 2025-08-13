TSMC прекратит выпуск 6-дюймовых пластин в течение двух лет

В TSMC отметили, что будут тесно сотрудничать с клиентами, чтобы переход прошёл без сбоев. При этом компания гарантировала, что в переходный период продолжит выполнять все обязательства по поставкам.

Согласно планам, ресурсы будут сосредоточены на производстве 8-дюймовых пластин для повышения эффективности. Всего в Тайване у TSMC есть один завод по выпуску 6-дюймовых пластин и четыре предприятия по производству 8-дюймовых. Более современные чипы для таких клиентов, как Apple и Nvidia, выпускаются на 12-дюймовых линиях.

Компания подчеркнула, что отказ от 6-дюймовых пластин не повлияет на ранее заявленные финансовые цели. В июле TSMC прогнозировала рост выручки в долларовом выражении примерно на 30% по итогам текущего года.