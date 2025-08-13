TSMC прекратит выпуск 6-дюймовых пластин в течение двух лет

Опубликовано 13 августа 2025, 22:301 мин.
TSMC прекратит выпуск 6-дюймовых пластин в течение двух летПроизводство сосредоточат на 8-дюймовых пластинах
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в течение двух лет постепенно завершит производство полупроводниковых пластин диаметром 6 дюймов. Об этом компания сообщила, пояснив, что решение принято после детальной оценки и связано с рыночными условиями, а также с долгосрочной стратегией развития.
В TSMC отметили, что будут тесно сотрудничать с клиентами, чтобы переход прошёл без сбоев. При этом компания гарантировала, что в переходный период продолжит выполнять все обязательства по поставкам.
Согласно планам, ресурсы будут сосредоточены на производстве 8-дюймовых пластин для повышения эффективности. Всего в Тайване у TSMC есть один завод по выпуску 6-дюймовых пластин и четыре предприятия по производству 8-дюймовых. Более современные чипы для таких клиентов, как Apple и Nvidia, выпускаются на 12-дюймовых линиях.
Компания подчеркнула, что отказ от 6-дюймовых пластин не повлияет на ранее заявленные финансовые цели. В июле TSMC прогнозировала рост выручки в долларовом выражении примерно на 30% по итогам текущего года.