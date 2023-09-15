TSMC приостановила работу с поставщиками оборудования из-за падения спроса на чипы

В частности, эту информацию подтвердил генеральный директор нидерландского производителя литографического оборудования для производства чипов, компании ASML, Питер Веннинк. По его словам, на некоторые позиции заказы были отложены. Что касается TSMC, проблема кроется в «осторожном прогнозировании» компанией потребительского спроса на чипы по всему миру.

Также это касается проблем на заводе тайваньского вендора в американском штате Аризона. У компании не получилось нанять в необходимые сроки требуемый штат. Были попытки привлечь рабочих из Тайваня, но этому воспротивились американские профсоюзы. Запуск производства отложен до 2025 года.

«У нас было несколько сообщений о потрясающей готовности. Не только в Аризоне... но также и на Тайване», — сообщил Веннинк.