Наука и технологии
Опубликовано 09 ноября 2024, 21:00
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TSMC приостановит поставки китайским разработчикам ИИ и GPU

Для выполнения американских санкций
Крупнейший мировой чипмейкер TSMC по официальной электронной почте предупредил большинство китайских компаний об остановке поставок чипов. Это результат санкций, усиленных новыми условиями Министерства торговли США.
TSMC приостановит поставки китайским разработчикам ИИ и GPU

© TSMC

TSMC, которая всегда выполняет санкционные требования США, объявила об остановке поставок чипов, выполненных по 5- и 7-нм техпроцессу, заказчиками которых являются китайские вендоры, работающие в сфере ИИ-вычислений и графических процессоров (GPU). По сообщениям издания Nikkei Asia, причиной усиления санкций стали «неоднократные нарушения торговых ограничений» китайской компанией Huawei, которая смогла добиться оснащения своих устройств чипами TSMC, обходя санкции с помощью множества промежуточных фирм.

Теперь санкции расширены на подавляющее большинство китайских вендоров, что может создать напряжение в технологическом секторе КНР. Китайские компании всё же смогут найти альтернативу тайваньской TSMC — китайская SMIC. Но этот вендор использует технологию DUV-литографии вместо более передовой EUV, предлагаемой TSMC, что делает процессы этого производителя менее эффективными для массового производства передовых чипов, необходимых для графических ускорителей и высокопроизводительной вычислительной техники.

Поставки TSMC продолжатся только для производителей мобильных девайсов, не подпавших под санкции. Остановка отгрузки чипов для всех остальных, уже бывших, заказчиков начнётся с 11 ноября.