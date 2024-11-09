TSMC приостановит поставки китайским разработчикам ИИ и GPU

TSMC, которая всегда выполняет санкционные требования США, объявила об остановке поставок чипов, выполненных по 5- и 7-нм техпроцессу, заказчиками которых являются китайские вендоры, работающие в сфере ИИ-вычислений и графических процессоров (GPU). По сообщениям издания Nikkei Asia, причиной усиления санкций стали «неоднократные нарушения торговых ограничений» китайской компанией Huawei, которая смогла добиться оснащения своих устройств чипами TSMC, обходя санкции с помощью множества промежуточных фирм.

Теперь санкции расширены на подавляющее большинство китайских вендоров, что может создать напряжение в технологическом секторе КНР. Китайские компании всё же смогут найти альтернативу тайваньской TSMC — китайская SMIC. Но этот вендор использует технологию DUV-литографии вместо более передовой EUV, предлагаемой TSMC, что делает процессы этого производителя менее эффективными для массового производства передовых чипов, необходимых для графических ускорителей и высокопроизводительной вычислительной техники.

Поставки TSMC продолжатся только для производителей мобильных девайсов, не подпавших под санкции. Остановка отгрузки чипов для всех остальных, уже бывших, заказчиков начнётся с 11 ноября.