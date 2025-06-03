TSMC признала влияние тарифов США, но спрос на чипы для ИИ остается высоким

Генеральный директор TSMC, выступая на ежегодном собрании акционеров в Синьчжу, отметил, что пока нет заметных изменений в поведении клиентов из-за тарифной неопределенности, и ситуация может проясниться в ближайшие месяцы. Тарифы, по его словам, влияют косвенно, так как они вводятся на импорт, а не экспорт, а TSMC является экспортером.

Тем не менее, повышение тарифов может привести к увеличению цен, а это способно снизить спрос на продукцию. При этом глава компании подчеркнул, что спрос именно на ИИ-чипы остается очень сильным и стабильно превышает объемы производства.