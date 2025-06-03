TSMC признала влияние тарифов США, но спрос на чипы для ИИ остается высоким

Опубликовано 03 июня 2025, 23:211 мин.
TSMC признала влияние тарифов США, но спрос на чипы для ИИ остается высокимИИ остается драйвером
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий мировой производитель передовых полупроводников, заявила, что тарифы США оказывают некоторое влияние на ее бизнес. Однако спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) остается очень высоким и продолжает опережать возможности производства.
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Генеральный директор TSMC, выступая на ежегодном собрании акционеров в Синьчжу, отметил, что пока нет заметных изменений в поведении клиентов из-за тарифной неопределенности, и ситуация может проясниться в ближайшие месяцы. Тарифы, по его словам, влияют косвенно, так как они вводятся на импорт, а не экспорт, а TSMC является экспортером.
Тем не менее, повышение тарифов может привести к увеличению цен, а это способно снизить спрос на продукцию. При этом глава компании подчеркнул, что спрос именно на ИИ-чипы остается очень сильным и стабильно превышает объемы производства.