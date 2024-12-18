Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 06:45
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TSMC раскрыла подробности технологии 2-нм чипов

Повышение производительности и эффективности
Компания TSMC представила подробности своей новой технологии производства чипов с 2-нм процессом, заявив о существенных улучшениях в производительности и эффективности. Ожидается, что массовое производство чипов по новой технологии начнется в 2025 году.
TSMC раскрыла подробности технологии 2-нм чипов

© Ferra.ru

Основное улучшение заключается в переходе на «нано-структуры» (nanosheet) вместо традиционной технологии FinFET. Это изменение позволило повысить производительность на 15%, а также снизить потребление энергии на 30%. В результате эффективность нового процесса значительно возросла.

Кроме того, благодаря использованию технологии N2 NanoFlex и транзисторов с полным охватом (GAA), плотность транзисторов увеличилась на 15%. Это позволяет разместить больше логических элементов на меньшей площади, что также способствует повышению общей производительности.

С переходом на 2-нм технологию TSMC также значительно улучшила контроль над потоком тока, что позволило производителям точно настраивать параметры в зависимости от потребностей.

Тем не менее, новые технологии также привнесут увеличение цен на производство. Стоимость Полупроводниковой пластины на основе 2-нм технологии может составить от 25 000 до 30 000 долларов, что на 10% дороже, чем аналоги с 3-нм технологией.

TSMC раскрыла подробности технологии 2-нм чипов

© TSMC

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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