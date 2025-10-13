TSMC распродала все мощности по выпуску 2-нм чипов

Планируется, что к середине 2026 года предприятия будут производить 100 000 кремниевых пластин ежемесячно. В настоящее время выход подходящей продукции на этапе пробного производства составляет 70%. Мощности по передовой упаковке чипов также полностью забронированы и достигнут 150 000 пластин в месяц в следующем году.

Стоимость одной 2-нм пластины оценивается в 30 000 долларов. Для сравнения, цены на более ранние 3-нм технологии N3E и N3P вырастут до 25 000 и 27 000 долларов соответственно. Несмотря на высокую стоимость, спрос на передовую технологию значительно превышает предложение.