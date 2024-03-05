TSMC решила увеличить штат на 6000 человек

TSMC сейчас находится в ключевом положении в отрасли технологий, поскольку полупроводниковый гигант отвечает за поставку большинства необходимого оборудования в области искусственного интеллекта и вычисления.

Помимо этого в отчете подчеркивается постепенный рост средней зарплаты сотрудников, утверждая, что TSMC увеличит коэффициент повышения зарплаты по сравнению с предыдущими годом, когда он был от 3% до 5%, чтобы продолжать предоставлять улучшенные условия для своих сотрудников.

Кроме того, компания усилила международные наборы персонала и отправила тайваньских сотрудников на глобальные заводы в рамках программ обмена.