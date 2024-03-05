TSMC решила увеличить штат на 6000 человек

Опубликовано 05 марта 2024, 23:15
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TSMC решила увеличить штат на 6000 человекИ повысить зарплату сотрудникам
По данным китайского СМИ, основной движущей силой массового набора сотрудников в TSMC стали планы по активному глобальному расширению. Компания посетила Национальный университет Тайваня и заявила, что необходимо увеличить свой штат на более 6 000 сотрудников в этом году, включая инженеров и техников.
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TSMC сейчас находится в ключевом положении в отрасли технологий, поскольку полупроводниковый гигант отвечает за поставку большинства необходимого оборудования в области искусственного интеллекта и вычисления.
Помимо этого в отчете подчеркивается постепенный рост средней зарплаты сотрудников, утверждая, что TSMC увеличит коэффициент повышения зарплаты по сравнению с предыдущими годом, когда он был от 3% до 5%, чтобы продолжать предоставлять улучшенные условия для своих сотрудников.
Кроме того, компания усилила международные наборы персонала и отправила тайваньских сотрудников на глобальные заводы в рамках программ обмена.
Источник:Ctee
Автор:Булат Кармак
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