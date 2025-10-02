TSMC снизит энергопотребление EUV-оборудования на 44%

Компания ожидает, что к 2030 году программа позволит сэкономить 190 миллионов кВт·ч электроэнергии и сократить выбросы углекислого газа на 101 килотонну. При этом энергопотребление EUV-оборудования удалось снизить на пике работы на 44% без ущерба для производительности, качества и выхода продукции.

TSMC рассматривает возможность применения похожих механизмов управления энергопотреблением и для других литографических систем, включая DUV-сканеры, а также для оборудования вне литографии.