TSMC столкнулась с дефицитом кадров из-за бума спроса на чипы для ИИ

TSMC столкнулась с дефицитом кадров из-за бума спроса на чипы для ИИРост капитальных затрат компании оценивается в $50 млрд к 2026 году
Согласно данным отчёта, мощности компании по выпуску чипов по техпроцессам 5, 4 и 3-нм загружены полностью. На данный момент ощущается их нехватка. Для удовлетворения спроса TSMC вынуждена агрессивно наращивать производственные мощности, включая переход на 2-нанометровый техпроцесс и расширение возможностей по продвинутой упаковке чипов.
Это ведёт к резкому увеличению затрат. Ожидается, что капитальные расходы TSMC достигнут 50 миллиардов долларов к 2026 году. Поставщики компании также сталкиваются с ростом издержек, но не могут свободно повышать цены из-за рыночной конкуренции.
Фактически TSMC оказалась в ситуации монопольного рынка, где альтернативы в лице Intel Foundry или Samsung пока недостаточно конкурентоспособны для внешних заказчиков. Всё это создаёт значительное давление на тайваньского гиганта, который должен одновременно осваивать новые технологии и справляться с операционными проблемами.