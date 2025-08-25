Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2025, 19:48
1 мин.

TSMC уберет китайское оборудование из производства 2-нм чипов

Компания готовится к новым ограничениям
TSMC начал поэтапно убирать китайское оборудование со своих производственных линий для 2-нм процессоров. Решение связано с возможными ограничениями со стороны США, которые готовят законопроекты, ограничивающие использование технологий из Китая.
TSMC уберет китайское оборудование из производства 2-нм чипов

© Ferra.ru

Полноценный выпуск 2-нм пластин планируется запустить в этом году на заводе компании в Синьчжу, позже к нему присоединится предприятие в Гаосюне. Еще одна фабрика строится в Аризоне, где также будет налажен выпуск новых чипов. По прогнозам, уже в следующем году четыре завода TSMC смогут производить около 60 тысяч пластин в месяц, что позволит покрыть спрос со стороны заказчиков.

Ранее компания применяла китайские инструменты для своих 3-нм решений, но тогда заменить оборудование было слишком сложно. Теперь, с учетом давления Вашингтона, переход стал возможным. В случае принятия закона China EQUIP Act американское финансирование будет недоступно тем производителям, которые используют технологии из Китая, что и вынудило TSMC действовать заранее.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TSMC
,
#технологии
,
#чип
,
#Китай