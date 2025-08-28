TSMC ускорила строительство фабрики для производства 1,4 нм чипов

Новая фабрика, получившая название «Fab 25», будет расположена в Центральном научном парке Тайваня недалеко от города Таичун. Комплекс будет включать четыре производственных корпуса, а первый из них начнёт опытное производство технологии 1,4 нм к концу 2027 года. Полномасштабное производство планируется во второй половине 2028 года.

Технология 1,4 нм обеспечит рост производительности чипов примерно на 15% при снижении энергопотребления на 30%. Оставшиеся три корпуса также будут сосредоточены на выпуске микросхем по этой технологии. В компании уже планируют более продвинутую литографию 1 нм, однако сроки её тестового производства пока не уточняются.

Для подготовки к запуску TSMC уведомила поставщиков оборудования, чтобы ускорить поставки необходимого оборудования и не задерживать сроки строительства и пусконаладочных работ.