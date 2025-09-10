Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 21:00
TSMC ускорит производство из-за высокого спроса на упаковку ИИ-чипов

Компания вынуждена сдвинуть график на год вперед
TSMC столкнулась с резким ростом спроса на свои передовые технологии упаковки микросхем. Основным драйвером стали производители графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), включая NVIDIA.
По данным компании, обычное последовательное расширение производственных линий больше невозможно. Клиенты требуют ускорения сроков почти на год, что вынуждает TSMC менять графики и заказывать оборудование заранее. Такой шаг должен помочь синхронизироваться с быстрым обновлением ИИ-чипов, которые выходят каждые полгода или год.

Особенно востребованы технологии CoWoS и SoIC, применяемые при создании высокопроизводительных чипов для работы с нейросетями. Например, новые графические процессоры NVIDIA выходят с минимальными интервалами, что требует от производителей упаковки работать с опережением.

Чтобы справиться с нагрузкой, TSMC создала альянс под названием «3DIC Advanced Packaging Manufacturing Alliance» совместно с ASE Technology и другими компаниями.

