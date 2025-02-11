TSMC увеличит инвестиции в завод в Аризоне для расширения производства

Завод TSMC в Аризоне, который начал работать всего несколько месяцев назад, готовится к массовому производству чипов с нормой 2 нм. В настоящее время на этом объекте функционируют три фабрики, и компания планирует увеличить их мощности. Ожидается, что завод в Аризоне будет производить до 30 000 чипов 2 нм в год, что составит 17% от общего объема глобального производства компании.

Также сообщается, что производство чипов будет увеличиваться до 4 нм, и TSMC намерена увеличить выпуск пластин (wafer) для чипов. В то время как производство в Аризоне пока не может конкурировать по стоимости с заводами на Тайване, компания рассчитывает на поддержку США в виде субсидий, чтобы сделать локальное производство более выгодным.