TSMC увеличит инвестиции в завод в Аризоне для расширения производства

Опубликовано 11 февраля 2025, 16:301 мин.
TSMC увеличит инвестиции в завод в Аризоне для расширения производстваКомпания нацелена на производство чипов 2 нм в США
TSMC планирует увеличить свои инвестиции в завод в Аризоне, чтобы ускорить развитие производства и поддержать инициативу «Made in USA». Это решение связано с оптимизмом в американской полупроводниковой отрасли и намерением соответствовать ожиданиям администрации Дональда Трампа.
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Завод TSMC в Аризоне, который начал работать всего несколько месяцев назад, готовится к массовому производству чипов с нормой 2 нм. В настоящее время на этом объекте функционируют три фабрики, и компания планирует увеличить их мощности. Ожидается, что завод в Аризоне будет производить до 30 000 чипов 2 нм в год, что составит 17% от общего объема глобального производства компании.
Также сообщается, что производство чипов будет увеличиваться до 4 нм, и TSMC намерена увеличить выпуск пластин (wafer) для чипов. В то время как производство в Аризоне пока не может конкурировать по стоимости с заводами на Тайване, компания рассчитывает на поддержку США в виде субсидий, чтобы сделать локальное производство более выгодным.