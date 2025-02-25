TSMC увеличит производство чипов 2-нм до 80,000 пластин в месяц

Опубликовано 25 февраля 2025, 08:151 мин.
TSMC увеличит производство чипов 2-нм до 80,000 пластин в месяцК концу 2025 года
Компания TSMC продолжает работу над масштабированием производства чипов с использованием 2-нм технологии. В ближайшие месяцы она планирует достичь 50,000 пластин в месяц, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти до 80,000 единиц.
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На данный момент TSMC завершает стадию пробного производства, где уже достигнут 60% выход годных чипов. Эти результаты дают уверенность в том, что компания сможет быстро перейти к полномасштабному производству. Одно из производственных предприятий компании в Тайване — Баошань — уже способно выпускать 25,000 пластин в месяц, и предполагается, что дополнительную нагрузку возьмет завод в Гаосюне
Хотя компания пока не подтвердила точные данные по производственным планам, источники в индустрии утверждают, что TSMC способна достичь целевых показателей, если не возникнут технические трудности.