TSMC увеличит производство чипов 2-нм до 80,000 пластин в месяц

На данный момент TSMC завершает стадию пробного производства, где уже достигнут 60% выход годных чипов. Эти результаты дают уверенность в том, что компания сможет быстро перейти к полномасштабному производству. Одно из производственных предприятий компании в Тайване — Баошань — уже способно выпускать 25,000 пластин в месяц, и предполагается, что дополнительную нагрузку возьмет завод в Гаосюне

Хотя компания пока не подтвердила точные данные по производственным планам, источники в индустрии утверждают, что TSMC способна достичь целевых показателей, если не возникнут технические трудности.