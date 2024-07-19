TSMC вложит больше денег в производство чипов по сравнению с ранними прогнозами

Аналитики компании повысили прогнозы на траты с $28 млрд до $30-32 млрд. При этом в компании говорят, что сейчас «спрос на искусственный интеллект более реален, чем два или три года назад», однако предложение в сфере ИИ, несмотря на повышение прибыли, всё равно остаётся достаточно ограниченным вплоть до 2025 года.

Чистая прибыль TSMC в апреле-июне 2024 года чистая составила 247,85 млрд тайваньских долларов, или $7,66 млрд. Выручка выросла до 673,51 млрд тайваньских долларов по сравнению с 480,8 млрд в 2023 году.