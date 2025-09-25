TSMC внедрила ИИ для создания более энергоэффективных чипов

На конференции в Кремниевой долине TSMC показала разработки, которые могут повысить энергоэффективность вычислительных чипов примерно в десять раз. Для примера, современные серверы с чипами Nvidia при максимальной нагрузке расходуют до 1200 ватт, что сопоставимо с энергопотреблением тысячи американских домов при непрерывной работе.

Основой новых решений станет переход на архитектуру из нескольких «чиплетов» — небольших модулей, которые объединяются в один вычислительный комплекс. Такая схема позволяет сочетать разные технологии в одном пакете и повышать производительность.

Чтобы максимально использовать возможности этой архитектуры, разработчики всё чаще применяют программное обеспечение на базе искусственного интеллекта. Компании Cadence Design Systems и Synopsys, тесно сотрудничавшие с TSMC, представили новые инструменты, которые способны выполнять сложные задачи проектирования быстрее и эффективнее инженеров.

По данным TSMC, для некоторых этапов работы ИИ-платформы находили более удачные решения за считанные минуты, тогда как инженерам требовались дни.

Однако рост сложности чипов упирается в физические ограничения. Сегодня главным препятствием становится скорость передачи данных между кристаллами. Для решения этой проблемы исследуются оптические соединения, которые должны быть достаточно надежными для применения в масштабных центрах обработки данных.