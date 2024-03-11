TSMC вновь вошла в топ-10 крупнейших компаний мира

После роста на 14% на прошлой неделе рыночная капитализация производителя микросхем достигла исторического максимума, хотя небольшой спад в начале торгов в начале уменьшил ее до $ 634 миллиарда. Это все равно выше, чем у Broadcom Inc.

Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. ожидают дальнейшего роста TSMC благодаря увеличивающимся доходам от искусственного интеллекта и сильной ценовой политики. Тем временем, ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта подогревает рост в глобальных акциях полупроводников, несмотря на крупнейший за девять месяцев спад цен на акции Nvidia Corp. в пятницу.